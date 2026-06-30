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У Києві затримали "ексміністра енергетики" Криму

13:32 30.06.2026 Вт
2 хв
Приїхав до столиці у особистих справах
aimg Ірина Глухова aimg Дмитро Левицький
Фото: Колобов Сергій Іванович (росЗМІ)

СБУ затримала у Києві окупаційного "ексміністра" енергетики Криму, який працював на РФ. Він приїхав до столиці у особистих справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У СБУ прізвище затриманого не розкривають. Однак, за інформацією джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Колобова Сергія Івановича.

Як зрадник почав співпрацю з окупантами

Як розповіли у відомстві, майже одразу після тимчасової анексії він оформив російське громадянство і запропонував російським окупантам свою допомогу.

Далі місцевий гауляйтер Аксьонов призначив його так званим "міністром палива та енергетики Республіки Крим".

Чим займався фігурант на "посаді"

На посаді "міністра" фігурант допомагав окупаційній адміністрації РФ встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Йдеться про такі об'єкти:

  • Сімферопольська та Севастопольська теплоелектроцентралі;
  • Таврійська ТЕС;
  • мережа сонячних і вітрових електростанцій;
  • газогони та газокомпресорні станції;
  • нафтобази та нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

Протягом двох років після призначення зловмисник намагався інтегрувати та перереєструвати кримські енергоактиви за законодавством країни-агресора.

За інформацією СБУ, після завершення роботи в окупаційному уряді фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму. Він очолив низку місцевих компаній видобувної галузі.

Деталі затримання

Під час обшуків за місцем проживання затриманого співробітники СБУ виявили російські паспорти, банківські картки та документи, які підтверджують його роботу на РФ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада.

Зловмисника взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому 2026 року НАБУ і САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час спроби перетнути державний кордон потягом.

Згодом йому повідомили про підозру у відмиванні коштів через закордонні фонди та участі у корупційній схемі.

Вчора ж стало відомо, що за ексміністра внесли заставу у розмірі 150 млн гривень.

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