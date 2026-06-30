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В Киеве задержали "эксминистра энергетики" Крыма

13:32 30.06.2026 Вт
2 мин
Приехал в столицу по личным делам
aimg Ирина Глухова aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Колобов Сергей Иванович (росСМИ)

СБУ задержала в Киеве оккупационного "эксминистра" энергетики Крыма, работавшего на РФ. Он приехал в столицу по личным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В СБУ фамилию задержанного не раскрывают. Однако, по информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.

Как предатель начал сотрудничество с оккупантами

Как рассказали в ведомстве, сразу после временной аннексии он оформил российское гражданство и предложил российским оккупантам свою помощь.

Далее местный гауляйтер Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".

Чем занимался фигурант на "должности"

В должности "министра" фигурант помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова. Речь идет о следующих объектах:

  • Симферопольская и Севастопольская теплоэлектроцентрали;
  • Таврическая ТЭС;
  • сеть солнечных и ветровых электростанций;
  • газопроводы и газокомпрессорные станции;
  • нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.

В течение двух лет после назначения злоумышленник пытался интегрировать и перерегистрировать крымские энергоактивы по законодательству страны-агрессора.

По информации СБУ, по завершении работы в оккупационном правительстве фигурант продолжил работать в интересах кремлевского режима. Он возглавил ряд местных компаний добывающей отрасли.

Детали задержания

Во время обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ обнаружили российские паспорта, банковские карты и документы, подтверждающие его работу в РФ.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.

Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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