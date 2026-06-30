В Киеве задержали "эксминистра энергетики" Крыма

В СБУ фамилию задержанного не раскрывают. Однако, по информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.

Как предатель начал сотрудничество с оккупантами

Как рассказали в ведомстве, сразу после временной аннексии он оформил российское гражданство и предложил российским оккупантам свою помощь.

Далее местный гауляйтер Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".

Чем занимался фигурант на "должности"

В должности "министра" фигурант помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова. Речь идет о следующих объектах:

Симферопольская и Севастопольская теплоэлектроцентрали;

Таврическая ТЭС;

сеть солнечных и ветровых электростанций;

газопроводы и газокомпрессорные станции;

нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.

В течение двух лет после назначения злоумышленник пытался интегрировать и перерегистрировать крымские энергоактивы по законодательству страны-агрессора.

По информации СБУ, по завершении работы в оккупационном правительстве фигурант продолжил работать в интересах кремлевского режима. Он возглавил ряд местных компаний добывающей отрасли.

Детали задержания

Во время обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ обнаружили российские паспорта, банковские карты и документы, подтверждающие его работу в РФ.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.

Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.