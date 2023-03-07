У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об'єкти інфраструктури та блокпости

"Нещодавно на вулиці Резервній охоронці порядку помітили чоловіка, який побачивши поліцейських, помітно занервував та підозріло себе поводив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час поверхневої перевірки в телефоні 26-річного киянина інспектори виявили додаток, через який він фотографував об'єкти інфраструктури міста та отримував за це винагороду.

"Інший випадок трапився на вулиці Богатирській. У 42-річного чоловіка патрульні виявили бінокль, записувальні прилади та фотоапарат, в якому були зображення блокпостів та військових об'єктів Києва", - додали у поліції.

В обох випадках правоохоронці доставили ймовірних порушників до управління поліції для встановлення всіх обставин.