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В Киеве задержали двух мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты

Фото: В Киеве задержали двух мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое мужчин в Киеве фотографировали объекты инфраструктуры города и блокпосты. Правоохранители задержали их для выяснения всех обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу патрульной полиции Киева.

"Недавно на улице Резервной стражи порядка заметили мужчину, который при виде полицейских заметно занервничал и подозрительно себя вел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поверхностной проверки в телефоне 26-летнего киевлянина инспекторы обнаружили приложение, через которое фотографировал объекты инфраструктуры города и получал за это вознаграждение.

"Другой случай произошел на улице Богатырской. У 42-летнего мужчины патрульные обнаружили бинокль, записывающие приборы и фотоаппарат, в котором находились изображения блокпостов и военных объектов Киева", - добавили в полиции.

В обоих случаях правоохранители доставили вероятных нарушителей в управление полиции для установления всех обстоятельств.

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