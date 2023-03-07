В Киеве задержали двух мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты

Двое мужчин в Киеве фотографировали объекты инфраструктуры города и блокпосты. Правоохранители задержали их для выяснения всех обстоятельств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу патрульной полиции Киева.
"Недавно на улице Резервной стражи порядка заметили мужчину, который при виде полицейских заметно занервничал и подозрительно себя вел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время поверхностной проверки в телефоне 26-летнего киевлянина инспекторы обнаружили приложение, через которое фотографировал объекты инфраструктуры города и получал за это вознаграждение.
"Другой случай произошел на улице Богатырской. У 42-летнего мужчины патрульные обнаружили бинокль, записывающие приборы и фотоаппарат, в котором находились изображения блокпостов и военных объектов Киева", - добавили в полиции.
В обоих случаях правоохранители доставили вероятных нарушителей в управление полиции для установления всех обстоятельств.
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