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Під Куп’янськом затримали колаборанта, який на залізниці зберігав дизпаливо для армії РФ

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Куп’янськ-Вузловий, Понеділок 06 березня 2023 15:22
Під Куп’янськом затримали колаборанта, який на залізниці зберігав дизпаливо для армії РФ Фото: Під Куп’янськом затримали колаборанта, який на залізниці зберігав дизпаливо для армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець смт Куп’янськ-Вузловий (Харківська область) працював на окупантів та зберігав дизельне паливо для потреб армії РФ на залізниці. Правоохоронці його затримали та помістили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Чоловік погодився на пропозицію окупантів і став так званим "начальником бази палива" виробничого підрозділу "Локомотивне депо Куп'янськ" так званого підприємства "Куп'янська залізниця". Свої обов'язки він почав виконувати з липня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Поплічник окупантів зберігав дизельне паливо для армії РФ, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки.

Мешканця смт Куп‘янськ-Вузловий затримали та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, що в Одесі викрили та затримали колишнього бойовика з батальйону "Спарта". Він воював на боці терористичної "ДНР" проти сил АТО на сході України.

Служба безпеки України затримала трьох колаборантів, які "збирали голоси" на псевдореферендумі у Херсонській області, а тим, хто відмовляється брати участь, - погрожували в'язницею.

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