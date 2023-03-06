Під Куп’янськом затримали колаборанта, який на залізниці зберігав дизпаливо для армії РФ
Мешканець смт Куп’янськ-Вузловий (Харківська область) працював на окупантів та зберігав дизельне паливо для потреб армії РФ на залізниці. Правоохоронці його затримали та помістили під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Чоловік погодився на пропозицію окупантів і став так званим "начальником бази палива" виробничого підрозділу "Локомотивне депо Куп'янськ" так званого підприємства "Куп'янська залізниця". Свої обов'язки він почав виконувати з липня минулого року", - йдеться у повідомленні.
Поплічник окупантів зберігав дизельне паливо для армії РФ, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки.
Мешканця смт Куп‘янськ-Вузловий затримали та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Нагадаємо, що в Одесі викрили та затримали колишнього бойовика з батальйону "Спарта". Він воював на боці терористичної "ДНР" проти сил АТО на сході України.
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