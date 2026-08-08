У Києві затримали чоловіка нібито "за мітинги" проти відставки Федорова, однак він був у СЗЧ, - джерела

Зокрема, у мережі писали, що чоловіка затримали нібито за участь у протестах, після чого він опинився у Білій Церкві. Судячи з кадрів відео самого громадянина, на його руках були кайданки.

Однак згідно джерел у правоохоронних органах, ситуація була зовсім іншою і не відповідає тому, що писали у мережі.

Як поінформували джерела, 7 серпня поліція зупинила громадянина за порушення ПДР та рух на мотоциклі по тротуарних доріжках поблизу одного з ТРЦ. Під час перевірки документів виявилося, що чоловік перебуває у СЗЧ, після чого він погодився прибути до одного з підрозділів Військової служби правопорядку (ВСП).

"Жодних заходів примусу поліцейські не застосовували, телефон або будь-які інші особисті речі чоловіка не вилучали", - наголосили джерела.