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В Киеве задержали мужчину якобы "за митинги" против отставки Федорова, но он был в СЗЧ, - источники

18:52 08.08.2026 Сб
2 мин
Что известно об инциденте в столице?
aimg Юлия Акимова aimg Эдуард Ткач
Фото: протесты против отставки Федорова в одном из городов Украины (РБК-Украина)

В сети появилась информация, что вчера 7 августа в Киеве задержан мужчина якобы за участие в акциях протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Однако на самом деле гражданин нарушил ПДД и находился в СЗЧ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

В частности, в сети писали, что мужчину задержали за участие в протестах, после чего он оказался в Белой Церкви. Судя по кадрам видео самого гражданина, на его руках были наручники.

Однако, согласно источникам в правоохранительных органах, ситуация была совсем другой и не отвечает тому, что писали в сети.

Как сообщили источники, 7 августа полиция остановила гражданина за нарушение ПДД и движение на мотоцикле по тротуарным дорожкам вблизи одного из ТРЦ. В ходе проверки документов оказалось, что мужчина находится в СЗЧ, после чего он согласился прибыть в одно из подразделений Военной службы правопорядка (ВСП).

"Никакие меры принуждения полицейские не применяли, телефон или какие-либо другие личные вещи мужчины не изымали", - подчеркнули источники.

Отставка Федорова

Напомним, что в июле в Украине был изменен Кабмин, и президент Владимир Зеленский не включил в него Михаила Федорова, который до этого полгода был министром обороны. На этом фоне в ряде городов уже несколько недель проходят акции протеста.

Также мы писали, что исходя из слов источников РБК-Украина, Федоров готов вернуться только на должность главы Минобороны.

Кроме того, на днях в СМИ была информация, что после увольнения Федоров пытается продолжить контакты с Илоном Маском, так как Украине нуждается в помощи Starlink для уничтожения баллистических пусковых установок РФ.

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