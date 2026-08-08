У Києві затримали чоловіка нібито "за мітинги" проти відставки Федорова, однак він був у СЗЧ, - джерела
У мережі з'явилась інформація, що вчора 7 серпня у Києві затримали чоловіка нібито за участь в акціях протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Однак насправді громадянин порушив ПДР та був у СЗЧ.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли джерела в правоохоронних органах.
Зокрема, у мережі писали, що чоловіка затримали нібито за участь у протестах, після чого він опинився у Білій Церкві. Судячи з кадрів відео самого громадянина, на його руках були кайданки.
Однак згідно джерел у правоохоронних органах, ситуація була зовсім іншою і не відповідає тому, що писали у мережі.
Як поінформували джерела, 7 серпня поліція зупинила громадянина за порушення ПДР та рух на мотоциклі по тротуарних доріжках поблизу одного з ТРЦ. Під час перевірки документів виявилося, що чоловік перебуває у СЗЧ, після чого він погодився прибути до одного з підрозділів Військової служби правопорядку (ВСП).
"Жодних заходів примусу поліцейські не застосовували, телефон або будь-які інші особисті речі чоловіка не вилучали", - наголосили джерела.
Відставка Федорова
Нагадаємо, що в липні в Україні відбулися кадрові зміни в Кабміні, і президент Володимир Зеленський не включив до його складу Михайла Федорова, який до цього півроку обіймав посаду міністра оборони. На цьому тлі в низці міст уже кілька тижнів тривають акції протесту.
Також ми писали, що, за словами джерел РБК-Україна, Федоров готовий повернутися лише на посаду голови Міноборони.
Крім того, днями у ЗМІ з’явилася інформація, що після звільнення Федоров намагається продовжити контакти з Ілоном Маском, оскільки Україна потребує допомоги Starlink для знищення балістичних пускових установок РФ.