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У Києві затримали чоловіка нібито "за мітинги" проти відставки Федорова, однак він був у СЗЧ, - джерела

18:52 08.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про інцидент у столиці?
aimg Юлія Акимова aimg Едуард Ткач
У Києві затримали чоловіка нібито "за мітинги" проти відставки Федорова, однак він був у СЗЧ, - джерела Фото: протести проти відставки Федорова в одному з міст України (РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У мережі з'явилась інформація, що вчора 7 серпня у Києві затримали чоловіка нібито за участь в акціях протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Однак насправді громадянин порушив ПДР та був у СЗЧ.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, у мережі писали, що чоловіка затримали нібито за участь у протестах, після чого він опинився у Білій Церкві. Судячи з кадрів відео самого громадянина, на його руках були кайданки.

Однак згідно джерел у правоохоронних органах, ситуація була зовсім іншою і не відповідає тому, що писали у мережі.

Як поінформували джерела, 7 серпня поліція зупинила громадянина за порушення ПДР та рух на мотоциклі по тротуарних доріжках поблизу одного з ТРЦ. Під час перевірки документів виявилося, що чоловік перебуває у СЗЧ, після чого він погодився прибути до одного з підрозділів Військової служби правопорядку (ВСП).

"Жодних заходів примусу поліцейські не застосовували, телефон або будь-які інші особисті речі чоловіка не вилучали", - наголосили джерела.

Відставка Федорова

Нагадаємо, що в липні в Україні відбулися кадрові зміни в Кабміні, і президент Володимир Зеленський не включив до його складу Михайла Федорова, який до цього півроку обіймав посаду міністра оборони. На цьому тлі в низці міст уже кілька тижнів тривають акції протесту.

Також ми писали, що, за словами джерел РБК-Україна, Федоров готовий повернутися лише на посаду голови Міноборони.

Крім того, днями у ЗМІ з’явилася інформація, що після звільнення Федоров намагається продовжити контакти з Ілоном Маском, оскільки Україна потребує допомоги Starlink для знищення балістичних пускових установок РФ.

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