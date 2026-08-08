В Киеве задержали мужчину якобы "за митинги" против отставки Федорова, но он был в СЗЧ, - источники

В сети появилась информация, что вчера 7 августа в Киеве задержан мужчина якобы за участие в акциях протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Однако на самом деле гражданин нарушил ПДД и находился в СЗЧ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

В частности, в сети писали, что мужчину задержали за участие в протестах, после чего он оказался в Белой Церкви. Судя по кадрам видео самого гражданина, на его руках были наручники.

Однако, согласно источникам в правоохранительных органах, ситуация была совсем другой и не отвечает тому, что писали в сети.

Как сообщили источники, 7 августа полиция остановила гражданина за нарушение ПДД и движение на мотоцикле по тротуарным дорожкам вблизи одного из ТРЦ. В ходе проверки документов оказалось, что мужчина находится в СЗЧ, после чего он согласился прибыть в одно из подразделений Военной службы правопорядка (ВСП).

"Никакие меры принуждения полицейские не применяли, телефон или какие-либо другие личные вещи мужчины не изымали", - подчеркнули источники.