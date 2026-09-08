У Києві затримали чоловіка, який 20 разів вистрілив у директора клініки

Стрілянина сталася 3 вересня біля клініки поблизу станції метро "Житомирська". Чоловік відкрив вогонь одразу, як тільки директор клініки вийшов з автівки.

Нападник вистрелив у 71-річного чоловіка понад 20 разів.

Через напад чоловік отримав численні вогнепальні травми. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані.

Правоохоронці розслідують замах на вбивство. Слідчі дії у справі ще тривають.

Зловмисника, якого шукали більше тижня, затримали.

Тим часом, за фактом нападу поліція одразу відкрила кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство.