RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве задержан мужчина, который 20 раз выстрелил в директора клиники

08:30 08.09.2026 Вт
1 мин
Пострадавший находится в реанимации
aimg Елена Чупровская
Фото: В Киеве завершили поиск нападающего на 71-летнего директора клиники (Getty Images)

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на директора клиники репродуктологии. Злоумышленника разыскивали со дня стрельбы возле медицинского учреждения в Святошинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Стрельба произошла 3 сентября возле клиники у станции метро "Житомирская". Мужчина открыл огонь сразу, как только директор клиники вышел из автомобиля.

Нападающий выстрелил в 71-летнего мужчину более 20 раз.

Из-за нападения мужчина получил многочисленные огнестрельные травмы. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители расследуют покушение на убийство. Следственные действия по делу еще продолжаются.

Злоумышленника, которого искали больше недели, задержали.

Между тем по факту нападения полиция сразу открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство .

Расследование проводилось под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры.

Напомним, утром 3 сентября полиция впервые сообщила о стрельбе в Святошинском районе и объявила специальную операцию.

К поискам нападавшего сразу привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевТеракт