У Києві затримали чоловіка, який 20 разів вистрілив у директора клініки
У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на директора клініки репродуктології. Зловмисника розшукували від дня стрілянини біля медичного закладу в Святошинському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Стрілянина сталася 3 вересня біля клініки поблизу станції метро "Житомирська". Чоловік відкрив вогонь одразу, як тільки директор клініки вийшов з автівки.
Нападник вистрелив у 71-річного чоловіка понад 20 разів.
Через напад чоловік отримав численні вогнепальні травми. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані.
Правоохоронці розслідують замах на вбивство. Слідчі дії у справі ще тривають.
Зловмисника, якого шукали більше тижня, затримали.
Тим часом, за фактом нападу поліція одразу відкрила кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство.
Розслідування проводили під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури.
Нагадаємо, вранці 3 вересня поліція вперше повідомила про стрілянину в Святошинському районі і оголосила спеціальну операцію.
До пошуків нападника тоді одразу залучили бійців спецпідрозділу КОРД.