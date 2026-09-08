В Киеве задержан мужчина, который 20 раз выстрелил в директора клиники

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на директора клиники репродуктологии. Злоумышленника разыскивали со дня стрельбы возле медицинского учреждения в Святошинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Стрельба произошла 3 сентября возле клиники у станции метро "Житомирская". Мужчина открыл огонь сразу, как только директор клиники вышел из автомобиля.

Нападающий выстрелил в 71-летнего мужчину более 20 раз.

Из-за нападения мужчина получил многочисленные огнестрельные травмы. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители расследуют покушение на убийство. Следственные действия по делу еще продолжаются.

Злоумышленника, которого искали больше недели, задержали.

Между тем по факту нападения полиция сразу открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство .