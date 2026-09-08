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В Киеве задержан мужчина, который 20 раз выстрелил в директора клиники

08:30 08.09.2026 Вт
1 мин
Пострадавший находится в реанимации
aimg Елена Чупровская
В Киеве задержан мужчина, который 20 раз выстрелил в директора клиники Фото: В Киеве завершили поиск нападающего на 71-летнего директора клиники (Getty Images)
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В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на директора клиники репродуктологии. Злоумышленника разыскивали со дня стрельбы возле медицинского учреждения в Святошинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Стрельба произошла 3 сентября возле клиники у станции метро "Житомирская". Мужчина открыл огонь сразу, как только директор клиники вышел из автомобиля.

Нападающий выстрелил в 71-летнего мужчину более 20 раз.

Из-за нападения мужчина получил многочисленные огнестрельные травмы. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители расследуют покушение на убийство. Следственные действия по делу еще продолжаются.

Злоумышленника, которого искали больше недели, задержали.

Между тем по факту нападения полиция сразу открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство .

Расследование проводилось под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры.

Напомним, утром 3 сентября полиция впервые сообщила о стрельбе в Святошинском районе и объявила специальную операцию.

К поискам нападавшего сразу привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

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