У Києві затримали агента ФСБ, який готував масову активацію Starlink для РФ

СБУ затримала агента ФСБ, який намагався зареєструвати 148 супутникових станцій Starlink для російських військ у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Контррозвідка СБУ заблокувала масштабну спробу ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях.
За даними слідства, завдання виконував 18-річний колишній студент столичного коледжу, який після навчання почав шукати швидкі заробітки в Telegram-каналах.
У одному з чатів на нього вийшов співробітник ФСБ. Протягом кількох днів фігурант встиг оформити 15 терміналів Starlink на паспорти своїх родичів та знайомих, а також підготував підставні дані для реєстрації ще 133 пристроїв.
Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" біля поштового відділення, коли він планував активувати нову партію інтернет-станцій. Раніше оформлені реквізити та термінали було заблоковано.
Під час обшуків у затриманого вилучили смартфони з доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки України регулярно викриває та затримує агентів російських спецслужб, які намагаються шкодити безпеці країни.
Нещодавно спецслужба закликала українців не допомагати ворогу та нагадала про кримінальну відповідальність за зйомку й поширення у мережі наслідків російських атак, зокрема кадрів ударів по об'єктах інфраструктури та роботи ППО.
Крім того, правоохоронці активно протидіють залученню молоді до підривної діяльності.
Зокрема, у Хмельницькому затримали 16-річного агента РФ, який виготовив саморобну вибухівку для вчинення теракту проти військовослужбовця ЗСУ.