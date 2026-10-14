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В Киеве задержан агент ФСБ, который готовил массовую активацию Starlink для РФ

17:00 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: СБУ задержала агента ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося зарегистрировать 148 спутниковых станций Starlink для российских войск в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведка СБУ заблокировала масштабную попытку врага использовать терминалы для планирования боевых операций в Донецкой и Запорожской областях.

По данным следствия, задание выполнял 18-летний бывший студент столичного колледжа, который после учебы начал искать скорые заработки в Telegram-каналах.

В одном из чатов на него вышел сотрудник ФСБ. За несколько дней фигурант успел оформить 15 терминалов Starlink на паспорта своих родственников и знакомых, а также подготовил подставные данные для регистрации еще 133 устройств.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" возле почтового отделения, когда он планировал активировать новую партию интернет-станций. Ранее оформленные реквизиты и терминалы были заблокированы.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины регулярно разоблачает и задерживает агентов российских спецслужб, пытающихся вредить безопасности страны.

Недавно спецслужба призвала украинцев не помогать врагу и напомнила об уголовной ответственности за съемку и распространение в сети последствий российских атак, в том числе кадров ударов по объектам инфраструктуры и ПВО.

Кроме того, правоохранители активно противодействуют вовлечению молодежи в подрывную деятельность.

В частности, в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ, который изготовил самодельную взрывчатку для совершения теракта против военнослужащего ВСУ.

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