В Киеве задержан агент ФСБ, который готовил массовую активацию Starlink для РФ

СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося зарегистрировать 148 спутниковых станций Starlink для российских войск в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка СБУ заблокировала масштабную попытку врага использовать терминалы для планирования боевых операций в Донецкой и Запорожской областях.
По данным следствия, задание выполнял 18-летний бывший студент столичного колледжа, который после учебы начал искать скорые заработки в Telegram-каналах.
В одном из чатов на него вышел сотрудник ФСБ. За несколько дней фигурант успел оформить 15 терминалов Starlink на паспорта своих родственников и знакомых, а также подготовил подставные данные для регистрации еще 133 устройств.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" возле почтового отделения, когда он планировал активировать новую партию интернет-станций. Ранее оформленные реквизиты и терминалы были заблокированы.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфоны с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности Украины регулярно разоблачает и задерживает агентов российских спецслужб, пытающихся вредить безопасности страны.
Недавно спецслужба призвала украинцев не помогать врагу и напомнила об уголовной ответственности за съемку и распространение в сети последствий российских атак, в том числе кадров ударов по объектам инфраструктуры и ПВО.
Кроме того, правоохранители активно противодействуют вовлечению молодежи в подрывную деятельность.
В частности, в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ, который изготовил самодельную взрывчатку для совершения теракта против военнослужащего ВСУ.