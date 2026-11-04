У Києві - затори: яка ситуація на дорогах міста та скільки коштує таксі

Ситуація на мостах та дорогах

Як повідомляють у мережі, затори на під’їзді до Південного мосту не зменшуються - водії продовжують стояти у довгих чергах.

За даними Google Maps, найбільші затримки фіксуються на таких ділянках:

вулиця Автозаводська - затримка 27 хв;

Дарницький міст - затримка 15 хв;

Харківське шосе - затримка 14 хв;

Берестейський проспект - затримка 13 хв;

вулиця Жилянська - затримка 11 хв;

проспект Степана Бандери - затримка 9 хв;

вулиця Набережно-Хрещатицька - затримка 7 хв;

бульвар Лесі Українки - затримка 6 хв;

вулиця Юрія Іллєнка - затримка 5 хв;

проспект Валерія Лобановського - затримка 5 хв.

Електротранспорт не працює

Нагадаємо, що із вечора 3 листопада в столиці тимчасово призупинено рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі України після ворожих обстрілів.

Частину маршрутів намагаються дублювати автобусами.

Зокрема, біля станцій метро "Позняки", "Осокорки" та "Харківська" замість трамваїв курсують тимчасові автобуси № 27Т та № 22Т.

Через загальні затори автобуси затримуються, а маршрутки переповнені. Пасажири змушені чекати на зупинках по пів години або йти пішки.

Рух електротранспорту обіцяють відновити одразу після стабілізації енергосистеми.

Скільки коштує поїздка на таксі

На тлі підвищеного попиту ціни на поїздки за маршрутом з лівого на правий берег (на прикладі маршруту Осокорки - Майдан Незалежності) мають наступний вигляд: