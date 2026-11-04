У Києві - затори: яка ситуація на дорогах міста та скільки коштує таксі

У середу, 4 листопада, в Києві спостерігається значне ускладнення руху транспорту. Особливо у напрямку з лівого берега на правий.
Про ситуацію на дорогах та тарифи таксі розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.
Як повідомляють у мережі, затори на під’їзді до Південного мосту не зменшуються - водії продовжують стояти у довгих чергах.
За даними Google Maps, найбільші затримки фіксуються на таких ділянках:
Частину маршрутів намагаються дублювати автобусами.
Зокрема, біля станцій метро "Позняки", "Осокорки" та "Харківська" замість трамваїв курсують тимчасові автобуси № 27Т та № 22Т.
Через загальні затори автобуси затримуються, а маршрутки переповнені. Пасажири змушені чекати на зупинках по пів години або йти пішки.
Рух електротранспорту обіцяють відновити одразу після стабілізації енергосистеми.
На тлі підвищеного попиту ціни на поїздки за маршрутом з лівого на правий берег (на прикладі маршруту Осокорки - Майдан Незалежності) мають наступний вигляд: