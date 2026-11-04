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В Киеве - пробки: какая ситуация на дорогах города и сколько стоит такси

10:20 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Иллюстративное фото: Киев сковали пробки 4 ноября (коллаж РБК-Украина)

В среду, 4 ноября, в Киеве наблюдается значительное усложнение движения транспорта. Особенно в направлении с левого берега на правый.

О ситуации на дорогах и тарифах такси рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

Ситуация на мостах и дорогах

Как сообщают в сети, пробки на подъезде к Южному мосту не уменьшаются - водители продолжают стоять в длинных очередях.

По данным Google Maps, самые большие задержки фиксируются на следующих участках:

  • улица Автозаводская - задержка 27 мин;
  • Дарницкий мост - задержка 15 мин;
  • Харьковское шоссе - задержка 14 мин;
  • Берестейский проспект - задержка 13 мин;
  • улица Жилянская - задержка 11 мин;
  • проспект Степана Бандеры - задержка 9 мин;
  • улица Набережно-Крещатицкая - задержка 7 мин;
  • бульвар Леси Украинки - задержка 6 мин;
  • улица Юрия Ильенко - задержка 5 мин;
  • проспект Валерия Лобановского - задержка 5 мин.

Электротранспорт не работает

Напомним, что с вечера 3 ноября в столице временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме Украины после вражеских обстрелов.

Часть маршрутов пытаются дублировать автобусами.

В частности, возле станций метро "Позняки", "Осокорки" и "Харьковская" вместо трамваев курсируют временные автобусы №27Т и №22Т.

Из-за общих пробок автобусы задерживаются, а маршрутки переполнены. Пассажиры вынуждены ждать остановок по пол часа или идти пешком.

Движение электротранспорта обещают возобновить сразу после стабилизации энергосистемы.

Сколько стоит поездка на такси

На фоне повышенного спроса цены на поездки по маршруту с левого на правый берег (на примере маршрута Осокорки - Майдан Незалежности) выглядят следующим образом:

  • Bolt: Standard: 529 грн; Send/Pet: 559-599 грн; Priority/Comfort: 639 грн; Business: 799 грн
  • Uklon: Стандарт: 517 грн; Комфорт / Женский: 570 грн; Быстрый поиск / Бизнес: 687 грн; Prime: 932 грн.
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