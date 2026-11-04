В Киеве - пробки: какая ситуация на дорогах города и сколько стоит такси

Ситуация на мостах и дорогах

Как сообщают в сети, пробки на подъезде к Южному мосту не уменьшаются - водители продолжают стоять в длинных очередях.

По данным Google Maps, самые большие задержки фиксируются на следующих участках:

улица Автозаводская - задержка 27 мин;

Дарницкий мост - задержка 15 мин;

Харьковское шоссе - задержка 14 мин;

Берестейский проспект - задержка 13 мин;

улица Жилянская - задержка 11 мин;

проспект Степана Бандеры - задержка 9 мин;

улица Набережно-Крещатицкая - задержка 7 мин;

бульвар Леси Украинки - задержка 6 мин;

улица Юрия Ильенко - задержка 5 мин;

проспект Валерия Лобановского - задержка 5 мин.

Электротранспорт не работает

Напомним, что с вечера 3 ноября в столице временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме Украины после вражеских обстрелов.

Часть маршрутов пытаются дублировать автобусами.

В частности, возле станций метро "Позняки", "Осокорки" и "Харьковская" вместо трамваев курсируют временные автобусы №27Т и №22Т.

Из-за общих пробок автобусы задерживаются, а маршрутки переполнены. Пассажиры вынуждены ждать остановок по пол часа или идти пешком.

Движение электротранспорта обещают возобновить сразу после стабилизации энергосистемы.

Сколько стоит поездка на такси

На фоне повышенного спроса цены на поездки по маршруту с левого на правый берег (на примере маршрута Осокорки - Майдан Незалежности) выглядят следующим образом: