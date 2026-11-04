В Киеве - пробки: какая ситуация на дорогах города и сколько стоит такси

В среду, 4 ноября, в Киеве наблюдается значительное усложнение движения транспорта. Особенно в направлении с левого берега на правый.
О ситуации на дорогах и тарифах такси рассказывает РБК-Украина в материале ниже.
Как сообщают в сети, пробки на подъезде к Южному мосту не уменьшаются - водители продолжают стоять в длинных очередях.
По данным Google Maps, самые большие задержки фиксируются на следующих участках:
Напомним, что с вечера 3 ноября в столице временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме Украины после вражеских обстрелов.
Часть маршрутов пытаются дублировать автобусами.
В частности, возле станций метро "Позняки", "Осокорки" и "Харьковская" вместо трамваев курсируют временные автобусы №27Т и №22Т.
Из-за общих пробок автобусы задерживаются, а маршрутки переполнены. Пассажиры вынуждены ждать остановок по пол часа или идти пешком.
Движение электротранспорта обещают возобновить сразу после стабилизации энергосистемы.
На фоне повышенного спроса цены на поездки по маршруту с левого на правый берег (на примере маршрута Осокорки - Майдан Незалежности) выглядят следующим образом: