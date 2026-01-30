У Києві затопило офіс Інституту масової інформації: що трапилося та які наслідки

В ІМІ зазначають, що пошкоджене майно, яке організація надає журналістам. Офіс наразі непридатний для роботи, видача обладнання призупинена.

Що трапилося в приміщенні ІМІ

За словами директорки організації Оксани Романюк, аварія сталася після ввімкнення опалення, яке тривалий час було відсутнє внаслідок російських обстрілів. Через різкий перепад температур будинкові труби не витримали, їх прорвало. Вода текла зі стелі, а на підлозі утворився шар води близько одного сантиметра.

Зокрема, затопило приміщення, де зберігалося спорядження для медійників - бронежилети, шоломи, аптечки та зарядні станції. Вода потрапила також на офісну техніку й інше обладнання.

"Затоплення пошкодило електропроводку, офіс наразі непридатний для роботи й потребує щонайменше ремонту електромережі. Ми уточнюємо масштаб збитків і наслідки для обладнання та безпеки приміщення", - зазначила Романюк.

За її словами, інцидент є ще одним практичним виміром війни, який б’є по інфраструктурі та умовах роботи медіа.

Через затоплення постраждали "Репортери без кордонів"

Через затоплення також постраждало приміщення, де розміщувався Центр свободи преси організації "Репортери без кордонів". Регіональна менеджерка RSF з питань України Полін Мофре заявила, що енергетична ситуація в Києві досягла критичного рівня, а медіа змушені працювати в умовах перебоїв зі світлом, пошкодженої інфраструктури та сильних морозів.

"Центр свободи преси RSF теж постраждав. Через пошкодження сталося протікання води, і приміщення тимчасово непридатне для роботи. RSF підтримує ІМІ, який продовжує працювати попри ці складні умови, та віддає належне стійкості українських журналістів, які, незважаючи на особливо складний контекст, рішуче виконують свою місію - інформувати суспільство", - наголосила Мофре.

В ІМІ повідомили, що організація продовжує підтримувати українських журналістів і, ймовірно, найближчим часом шукатиме нове приміщення. З 2014 року Інститут масової інформації понад 12 тисяч разів надавав медійникам критично важливе спорядження, а у 2025 році забезпечив журналістів обладнанням понад 700 разів.