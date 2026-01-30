В Киеве затопило офис Института массовой информации: что случилось и какие последствия

В Киеве из-за прорыва труб после включения отопления затопило офис Института массовой информации (ИМИ). В результате аварии повреждены офисная техника, электропроводка, а также защитное снаряжение и энергетическое оборудование.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление ИМИ.
В ИМИ отмечают, что повреждено имущество, которое организация предоставляет журналистам. Офис пока непригоден для работы, выдача оборудования приостановлена.
По словам директора организации Оксаны Романюк, авария произошла после включения отопления, которое долгое время отсутствовало в результате российских обстрелов. Из-за резкого перепада температур домовые трубы не выдержали, их прорвало. Вода текла с потолка, а на полу образовался слой воды около одного сантиметра.
В частности, затопило помещение, где хранилось снаряжение для медийщиков - бронежилеты, шлемы, аптечки и зарядные станции. Вода попала также на офисную технику и другое оборудование.
"Затопление повредило электропроводку, офис пока непригоден для работы и требует как минимум ремонта электросети. Мы уточняем масштаб ущерба и последствия для оборудования и безопасности помещения", - отметила Романюк.
По ее словам, инцидент является еще одним практическим измерением войны, которое бьет по инфраструктуре и условиям работы медиа.
Из-за затопления также пострадало помещение, где размещался Центр свободы прессы организации "Репортеры без границ". Региональный менеджер RSF по вопросам Украины Полин Мофре заявила, что энергетическая ситуация в Киеве достигла критического уровня, а медиа вынуждены работать в условиях перебоев со светом, поврежденной инфраструктуры и сильных морозов.
"Центр свободы прессы RSF тоже пострадал. Из-за повреждения произошло протекание воды, и помещение временно непригодно для работы. RSF поддерживает ИМИ, который продолжает работать несмотря на эти сложные условия, и отдает должное стойкости украинских журналистов, которые, несмотря на особенно сложный контекст, решительно выполняют свою миссию - информировать общество", - отметила Мофре.
В ИМИ сообщили, что организация продолжает поддерживать украинских журналистов и, вероятно, в ближайшее время будет искать новое помещение. С 2014 года Институт массовой информации более 12 тысяч раз предоставлял медийщикам критически важное снаряжение, а в 2025 году обеспечил журналистов оборудованием более 700 раз.
РБК-Украина ранее разобралось, какая ситуация в конце января на Троещине, где после ударов РФ по энергетическим объектам весь район остался без отопления.
Мы показали, как люди выживают в холодных квартирах, греются в пунктах обогрева ГСЧС, заряжают телефоны и получают горячую еду. Также рассказывали о рисках ухудшения ситуации из-за морозов и о том, что большинство жителей не планируют выезжать из Киева, несмотря на сложные условия.