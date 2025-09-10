У Києві засуджено організатора теракту в квартирі, яку орендували через Airbnb

Печерський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні терористичного акту та незаконному поводженні з вибуховими пристроями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду.

Згідно з вироком, обвинуваченому Андрію Костюченку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про теракт

За матеріалами справи, Костюченко, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, організував терористичний акт у вигляді вибуху в орендованій квартирі в Києві. Квартиру було орендовано через інтернет-сайт Airbnb.com на ім’я громадянина Молдови.

Злочинний план передбачав використання вибухового пристрою типу "розтяжка", виготовленого з гранати "Ф-1", та встановлення відеокамер для трансляції вибуху в режимі реального часу. Метою злочину було порушення громадської безпеки та залякування населення.

Події розгорталися 17 листопада 2024 року, коли до орендованої квартири за адресою в Печерському районі міста Києва викликали поліцію через неправдиве повідомлення про домашнє насильство.

Двоє співробітників поліції, прибувши на місце, уникли серйозних наслідків, вчасно помітивши гранату та залишивши приміщення до моменту вибуху.

Злочинець визнав свою вину

Обвинувачений повністю визнав свою вину, уклавши угоду про визнання винуватості з прокурором.

Він пояснив, що вчинив злочин за обіцяну грошову винагороду в розмірі 4 тисяч доларів США, які отримав через електронний гаманець після виконання завдання.

Костюченко також активно сприяв розкриттю обставин злочину, що стало пом’якшувальною обставиною під час винесення вироку.