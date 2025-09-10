В Киеве осужден организатор теракта в квартире, которую арендовали через Airbnb

Печерский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении террористического акта и незаконном обращении с взрывными устройствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Согласно приговору, обвиняемому Андрею Костюченко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о теракте

По материалам дела, Костюченко, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, организовал террористический акт в виде взрыва в съемной квартире в Киеве. Квартира была арендована через интернет-сайт Airbnb.com на имя гражданина Молдовы.

Преступный план предусматривал использование взрывного устройства типа "растяжка", изготовленного из гранаты "Ф-1", и установку видеокамер для трансляции взрыва в режиме реального времени. Целью преступления было нарушение общественной безопасности и устрашение населения.

События разворачивались 17 ноября 2024 года, когда в арендованную квартиру по адресу в Печерском районе города Киева вызвали полицию из-за ложного сообщения о домашнем насилии.

Прибывшие на место двое сотрудников полиции избежали серьезных последствий, вовремя заметив гранату и покинув помещение до момента взрыва.

Преступник признал свою вину

Обвиняемый полностью признал свою вину, заключив соглашение о признании виновности с прокурором.

Он пояснил, что совершил преступление за обещанное денежное вознаграждение в размере 4 тысяч долларов США, полученное через электронный кошелек после выполнения задания.

Костюченко также активно способствовал раскрытию обстоятельств преступления, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.