За замовлення контрафактних товарів Apple - штраф 17 тис. гривень і конфіскація товару

П'ятниця 05 вересня 2025 11:46
За замовлення контрафактних товарів Apple - штраф 17 тис. гривень і конфіскація товару Фото: суд оштрафував українця за замовлення підробок Apple із Китаю (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Суд у Львові оштрафував чоловіка за порушення митних правил при отриманні поштового відправлення з Китаю. У посилці виявили кілька комплектів підроблених навушників та зарядні пристрої Apple.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на судову постанову.

Галицький районний суд Львова 2 вересня 2025 під головуванням судді Ольги Павлюк розглянув справу щодо Данила Полуніна. Його притягнули до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачене ст. 476 Митного кодексу України.

Що відомо про справу

Інцидент стався 3 червня, коли працівники Львівської митниці перевіряли міжнародне поштове відправлення з Китаю.

У посилці на ім’я Полуніна виявили 7 комплектів навушників із маркуванням "Earphone 2nd Generation with MagSafe Charging Case" та 5 комплектів зарядних пристроїв "USB-C 20W Power Adapter, USB-C to Lightning Cable". Товари не були приховані, але викликали сумніви щодо їхньої справжності.

Експертиза за участю представника компанії Apple Inc. підтвердила, що продукція є підробкою та порушує права інтелектуальної власності виробника. Через це митне оформлення було зупинено, а виявлені навушники та зарядки визнали контрафактними.

Під час судового засідання, яке відбулося у форматі відеоконференції, Полунін визнав свою вину. Суд, врахувавши надані митницею протоколи, експертні висновки та документи, визнав його винним.

Рішенням суду чоловіку призначено штраф у розмірі 17 тис. грн з конфіскацією контрафактних товарів.

Раніше ми розповідали, що в Києві засудили шахрая, який продавав муляжі iPhone 15 Pro на OLX.

