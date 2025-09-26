У Києві засудили жінку за незаконний обмін криптовалюти

Печерський районний суд міста Києва виніс вирок у справі щодо незаконних операцій з криптовалютою. Обвинувачена отримала 4 роки в'язниці із випробувальним терміном 1 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду.

За матеріалами слідства, 19 березня 2025 обвинувачена, не маючи ліцензії Національного банку України, надала послуги з обміну криптовалюти через Telegram-канал.

Зокрема, вона обміняла 5905 USDT на 6000 доларів США для одного з клієнтів, використовуючи криптогаманець та надсилаючи інструкції щодо отримання фіатних коштів.

Суд встановив, що такі дії порушували Закон України "Про платіжні послуги" та інші нормативні акти НБУ, оскільки обвинувачена не була зареєстрованим надавачем платіжних послуг і діяла з корисливих мотивів для особистого збагачення.

Крім того, суд кваліфікував її дії як легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки обмін криптоактивів маскував незаконне походження коштів.

24 липня 2025 року між прокурором та обвинуваченою була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Обвинувачена повністю визнала свою вину, погодившись на запропоноване покарання.

Жінку визнали винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання за сукупністю злочинів - 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.