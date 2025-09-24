Суд у Вінниці визнав підприємця винним у розкраданні 1,5 млн грн

Вінницький міський суд Вінницької області виніс обвинувальний вирок у справі № 127/9221/25 щодо підприємця Василя Чопика. Його звинуватили в пособництві заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Злочин, пов'язаний з проведення фіктивних навчально-тренувальних зборів збірної команди Вінницької області з футболу, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво в розкраданні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб).

За матеріалами справи, у 2019 році невстановлені службові особи Громадської спілки "Вінницька обласна федерація футболу" (ГС "ВОФФ") у змові з Чопиком організували схему розкрадання коштів, виділених з Вінницького обласного бюджету за програмою "Підтримка спорту вищих досягнень". Кошти призначалися на підготовку та участь збірної команди області у Всеукраїнських змаганнях, зокрема на харчування та проживання під час навчально-тренувальних зборів.

Суд встановив, що Чопик, як ФОП, уклав 12 договорів з ГС "ВОФФ" на загальну суму 1 565 710 грн за надання готельних послуг та організації харчування спортсменів у період з березня по жовтень 2019 року. Однак збори фактично не проводилися, а команда не збиралася. Чопик склав і підписав 12 завідомо підроблених актів прийому-передачі послуг, рахунків-фактур та рахунків на оплату, де вказав фіктивні дані про проживання 32 осіб (по 300 грн за добу) та харчування (від 140 до 280 грн на особу). На підставі цих документів ГС "ВОФФ" перерахувала кошти на рахунки Чопика.

Частина отриманих грошей Чопик передав співучасникам, а решту використав на власні потреби, завдавши шкоди обласному бюджету в особливо великих розмірах. Обвинувачений не заперечував своєї вини, визнав обставини злочину в повному обсязі та пояснив, що схема була організована представниками ГС "ВОФФ", які звернулися до нього для оформлення документів. Чопик уже відшкодував 1/4 шкоди - 391 427,50 грн.

Враховуючи щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування частини збитків, позитивні характеристики, наявність неповнолітньої дитини на утриманні та службу в ЗСУ, суд застосував положення ст. 69 КК України та призначив покарання нижче нижньої межі: 5 років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.