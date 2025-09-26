В Киеве осудили женщину за незаконный обмен криптовалюты

Печерский районный суд города Киева вынес приговор по делу о незаконных операциях с криптовалютой. Обвиняемая получила 4 года тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

По материалам следствия, 19 марта 2025 обвиняемая, не имея лицензии Национального банка Украины, предоставила услуги по обмену криптовалюты через Telegram-канал.

В частности, она обменяла 5905 USDT на 6000 долларов США для одного из клиентов, используя криптокошелек и направляя инструкции по получению фиатных средств.

Суд установил, что такие действия нарушали Закон Украины "О платежных услугах" и другие нормативные акты НБУ, поскольку обвиняемая не была зарегистрированным поставщиком платежных услуг и действовала с корыстными целями для личного обогащения.

Кроме того, суд квалифицировал ее действия как легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, поскольку обмен криптоактивов маскировал незаконное происхождение средств.

24 июля 2025 между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Обвиняемая полностью признала свою вину, согласившись на предложенное наказание.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил наказание по совокупности преступлений - 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.