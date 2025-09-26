ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве осудили женщину за незаконный обмен криптовалюты

Киев, Пятница 26 сентября 2025 12:35
UA EN RU
В Киеве осудили женщину за незаконный обмен криптовалюты Фото: в Киеве осудили женщину за незаконный обмен криптовалюты (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Печерский районный суд города Киева вынес приговор по делу о незаконных операциях с криптовалютой. Обвиняемая получила 4 года тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

По материалам следствия, 19 марта 2025 обвиняемая, не имея лицензии Национального банка Украины, предоставила услуги по обмену криптовалюты через Telegram-канал.

В частности, она обменяла 5905 USDT на 6000 долларов США для одного из клиентов, используя криптокошелек и направляя инструкции по получению фиатных средств.

Суд установил, что такие действия нарушали Закон Украины "О платежных услугах" и другие нормативные акты НБУ, поскольку обвиняемая не была зарегистрированным поставщиком платежных услуг и действовала с корыстными целями для личного обогащения.

Кроме того, суд квалифицировал ее действия как легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, поскольку обмен криптоактивов маскировал незаконное происхождение средств.

24 июля 2025 между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Обвиняемая полностью признала свою вину, согласившись на предложенное наказание.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил наказание по совокупности преступлений - 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, суд в Виннице признал предпринимателя виновным в хищении 1,5 млн грн бюджетных средств.

Также сообщалось, что в Хмельницком осужден организатор схемы незаконной продажи гуманитарных автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Криптоиндустрия
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"