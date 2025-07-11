У Києві запустять систему перехоплення "Шахедів" за допомогою дронів, - КМВА

Обстріли України та Києва

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють територію України, використовуючи ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Атаки дронами відбуваються майже щоночі, причому найбільше від цих нападів страждає Київ, який також піддається атакам фактично кожну ніч. Наприклад, основний удар вчорашнього масованого комбінованого обстрілу був націлений саме на столицю. Станом на зараз відомо про 28 постраждалих.

Більше про наслідки обстрілу столиці читайте в матеріалі РБК-Україна.

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