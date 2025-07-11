В Киеве запустят систему перехвата "Шахедов" с помощью дронов, - КГВА

В Киеве запустят масштабный проект "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed с помощью отечественных дронов-перехватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
По словам Ткаченко, на реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Средства пойдут на создание эффективной системы реагирования:
Как рассказал глава КГВА, для достижения синергии с системами противовоздушной обороны (ПВО), работа ведется в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Воздушными силами.
Только за несколько месяцев пилотного запуска "Чистого неба" было перехвачено около 550 БпЛА.
"Кроме этого, работаем над привлечением внебюджетных средств. Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", - добавил он.
С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины, используя ракеты, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).
Атаки дронами происходят почти каждую ночь, причем больше всего от этих нападений страдает Киев, который также подвергается атакам фактически каждую ночь. Например, основной удар вчерашнего массированного комбинированного обстрела был нацелен именно на столицу. По состоянию на сейчас известно о 28 пострадавших.
Больше о последствиях обстрелов столицы читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.