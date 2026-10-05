У Києві запустили чат-бот для запису до лікарів: як скористатися та які послуги доступні

Запис до лікаря, пошук потрібного медогляду чи чергової лікарні в столиці тепер займає мінімум часу завдяки новому медичному навігаційному чат-боту "Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва", створений за ініціативи Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Які функції пропонує новий сервіс, де його знайти та як він спрощує доступ до медичної допомоги, розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

Що відомо про новий сервіс

Цифровий помічник створений для того, щоб мешканці та гості столиці могли в одному місці отримувати всю необхідну інформацію про роботу комунальних медорганізацій, не витрачаючи час на пошуки контактів на різних сайтах.

Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан, запуск медичного чат-бота є черговим кроком у розвитку цифрової екосистеми столичної медицини.

"Наше завдання - зробити так, щоб людині не доводилося шукати необхідні контакти, адреси чи алгоритм дій на різних ресурсах. Чат-бот допомагає швидко зорієнтуватися та знайти потрібну інформацію в одному місці", - зазначила вона і додала, що сервіс користується популярністю серед мешканців і гостей столиці.

В Києві з'явиввся новий чат-бот для запису до лікаря онлайн

Які послуги та можливості доступні в чат-боті

Користувачі можуть скористатися чат-ботом, щоб дізнатися:

куди звернутися за необхідною медичною допомогою

як записатися на консультацію чи обстеження

які заклади чергують у невідкладному режимі

міські медичні програми та доступні сервіси

Крім того, у чат-боті доступна інформація:

про планові консультації та онлайн-запис до лікарів

діагностичні обстеження

медичну допомогу військовослужбовцям, ветеранам і членам їхніх родин

сервіси з ментального здоров’я та психологічної підтримки

Також, як зазначили в КМДА, паралельно із запуском чат-бота Департамент охорони здоров’я спільно із медзакладами впорядкував систему електронного запису.

Зокрема, актуалізовано та уніфіковано посилання на онлайн-запис до лікарів, а також інформацію про доступні електронні сервіси.

Скористатися сервісом можна в Telegram - Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва.