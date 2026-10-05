ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве запустили чат-бот для записи к врачам: как воспользоваться и какие услуги доступны

17:40 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Анна Шиканова
В Киеве запустили чат-бот для записи к врачам: как воспользоваться и какие услуги доступны Директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан (фото: kyivcity.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Запись к врачу, поиск нужного медосмотра или дежурной больницы в столице теперь занимает минимум времени благодаря новому медицинскому навигационному чат-боту "Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева", созданному по инициативе Департамента здравоохранения КГГА.

Какие функции предлагает новый сервис, где его найти и как упрощает доступ к медицинской помощи, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Что известно о новом сервисе

Цифровой помощник создан для того, чтобы жители и гости столицы могли в одном месте получать всю необходимую информацию о работе коммунальных медорганизаций, не тратя время на поиск контактов на разных сайтах.

Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, запуск медицинского чат-бота является очередным шагом в развитии цифровой экосистемы столичной медицины.

"Наша задача – сделать так, чтобы человеку не приходилось искать необходимые контакты, адреса или алгоритм действий на различных ресурсах. Чат-бот помогает быстро сориентироваться и найти нужную информацию в одном месте", – отметила она и добавила, что сервис пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы.

В Киеве запустили чат-бот для записи к врачам: как воспользоваться и какие услуги доступны
В Киеве появился новый чат-бот для записи к врачу онлайн

Какие услуги и возможности доступны в чат-боте

Пользователи могут воспользоваться чат-ботом, чтобы узнать:

  • куда обратиться за необходимой медицинской помощью
  • как записаться на консультацию или обследование
  • какие заведения дежурят в неотложном режиме
  • городские медицинские программы и доступные сервисы

Кроме того, в чат-боте доступна информация:

  • о плановых консультациях и онлайн-запись врачам
  • диагностические обследования
  • медицинскую помощь военнослужащим, ветеранам и членам их семей
  • сервисы по ментальному здоровью и психологической поддержке

Также, как отметили в КГГА, параллельно с запуском чат-бота Департамент здравоохранения совместно с медучреждениями упорядочил систему электронной записи.

В частности, актуализированы и унифицированы ссылки на онлайн-запись к врачам, а также информация о доступных электронных сервисах.

Воспользоваться сервисом можно в Telegram – Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева .

Раньше мы рассказывали, когда начнется отопительный сезон в Киеве . И в КГГА назвали основные условия и детали.

Также мы писали о том, в КГГА объяснили , что публиковать в сети во время обстрелов РФ запрещено .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чат-боты Врачи КГГА Больницы
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком