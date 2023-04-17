У Києві запускають пізній рейс міської електрички: розклад
У Києві завтра, 18 квітня, розпочне курсувати пізній рейс міської електрички. Він прибуватиме на Святошин за півгодини до початку комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express у Telegram.
"З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449. Щодня. Таким чином, найпізніше відправлення з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29", - сказано у повідомленні.
Фото: оновлений розклад (t.me/kyiv_city_express)
Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Почайну та Сирець вирушатиме о 22:42 та прибуватиме о 23:20.
Оновлений розклад з'явиться на станціях та у спеціальному чат-боті завтра.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в кільцевій електричці в Києві можна оплатити проїзд за допомогою транспортної картки, банківської картки та гаджетів з функцією NFC.
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