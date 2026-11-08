У Києві запроваджують резервні схеми сполучення між берегами: що зміниться

З 9 листопада у Києві почнуть діяти резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом.
Про це заявив глава МВС України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами міністра, це рішення було ухвалене на тлі нових безпекових викликів для столиці.
Головна мета наразі - максимально розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту.
За словами Вигівського, детальні схеми руху незабаром опублікують на сторінках патрульної поліції.
Також він попередив, що правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг.
"Вже сьогодні ми значно збільшили кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям. Наш пріоритет - максимальне сприяння людям в умовах надзвичайних безпекових викликів у Києві", - повідомив Вигівський.
До речі, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва.