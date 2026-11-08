В Киеве вводят резервные схемы сообщения между берегами: что изменится

С 9 ноября в Киеве начнут действовать резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом.
Об этом заявил глава МВД Украины Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам министра, это решение было принято на фоне новых вызовов безопасности для столицы.
Главная цель - максимально разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.
По словам Выговского, подробные схемы движения вскоре опубликуют на страницах патрульной полиции.
Также он предупредил, что правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог.
"Уже сегодня мы значительно увеличили количество экипажей полиции в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям. Наш приоритет - максимально содействовать людям в условиях чрезвычайных вызовов в Киеве", - сообщил Выговский.
К слову, ранее президент Владимир Зеленский пообещал бесплатный проезд в наземном транспорте Киева.