У Києві запровадили обмеження на рух вантажівок через спеку

Спека в Україні

Сьогодні Україну знову охопить спека. В більшості областей температура повітря прогріється до +34 градусів. Синоптики також прогнозують, що дощів сьогодні не буде.

Крім того, через спеку й нещодавні російські обстріли продовжують діяти відключення світла. "Укренерго" сьогодні повідомив про повернення до графіків світла.

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