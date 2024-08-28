RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 28 августа, в Киеве введены ограничения на движение грузового транспорта из-за высокой температуры воздуха.

Грузовикам запрещено передвигаться, когда температура воздуха превышает +28 градусов. Это ограничение касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Запрет направлен на сохранение дорожного покрытия в условиях жары. Водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных вдоль автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Жара в Украине

Сегодня Украину снова охватит жара. В большинстве областей температура воздуха прогреется до +34 градусов. Синоптики прогнозируют, что дождей сегодня не будет.

Кроме того, из-за жары и недавние российские обстрелы продолжают действовать отключение света. "Укрэнерго" сегодня сообщил о возвращении к графикам света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОграничение движения