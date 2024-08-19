У Києві запровадили обмеження на рух вантажівок через спеку

Погода в Україні

Синоптики раніше прогнозували повернення спеки в Україну в останні тижні літа. Сьогодні температура повітря в більшості регіонів країни коливатиметься в межах +29…+34 градуси, а в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях термометри можуть показати до +36 градусів.

Енергетики попереджають, що через спеку в Україні можливе повторне введення відключень електроенергії. "Укренерго" зазначало, що під час високих температур зростає споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту.

У Міністерстві енергетики повідомили, що графіки відключення світла можуть бути введені з цього тижня.

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