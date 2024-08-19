В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары

Погода в Украине

Синоптики ранее прогнозировали возвращение жары в Украину в последние недели лета. Сегодня температура воздуха в большинстве регионов страны будет колебаться в пределах +29...+34 градуса, а в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях термометры могут показать до +36 градусов.

Энергетики предупреждают, что из-за жары в Украине возможен повторный ввод отключений электроэнергии. "Укрэнерго" отмечало, что при высоких температурах растет потребление электроэнергии, что может привести к дефициту.

В Министерстве энергетики сообщили, что графики отключения света могут быть введены на этой неделе.

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