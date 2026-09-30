У Києві запровадили екстрені відключення світла

У компанії зазначили, що екстрені відключення запровадили за командою "Укренерго". Графіки відключень світла зараз не діють.

У ДТЕК пообіцяли, що у разі змін киян поінформують додатково.

Зазначимо, що до повідомлення про екстрені відключення у частини мешканців правого берега Києва зникло світло. Це сталося після російської атаки на столицю.

Киянам вже надходять повідомлення від ДТЕК, що електропостачання мають повернути після 21:00.

Оновлено 17:59

За даними "Київпастрансу", у Шевченківському та Голосіївському районах столиці призупинили рух електротранспорту, оскільки там відсутня напруга у контактній мережі.

Оновлено 18:23

У Києві призупинили рух трамваїв № 1, 3 та тролейбусів № 1, 4, 5, 7, 8, 16,17, 19, 22к, 23, 26, 27, 30, 35, 41.

При цьому трамваї № 11, 12, 14, 15, 16, 19 їздять до Подільського Депо.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, вночі російські окупанти вкотре атакували Київ і область ракетами та дронами.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, основними цілями ворога були енергетичні об'єкти. У частини жителів столиці після атаки спостерігалися проблеми з електропостачанням.

У свою чергу прем'єр Сергій Корецький звернув увагу, що росіяни повертаються до масованих ударів по українській енергетиці. У ніч на 30 вересня відбулася перша масована атака на українську енергетику з минулого опалювального сезону.