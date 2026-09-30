В Киеве ввели экстренные отключения света

В компании отметили, что экстренные отключения ввели по команде "Укрэнерго". Графики отключений света сейчас не действуют.

В ДТЭК пообещали, что в случае изменений киевлян проинформируют дополнительно.

Отметим, что до сообщения об экстренных отключениях у части жителей правого берега Киева пропал свет. Это произошло после российской атаки на столицу.

Киевлянам уже приходят уведомления от ДТЭК, что электроснабжение должны вернуть после 21:00.

Обновлено 17:59

По данным "Киевпастранса", в Шевченковском и Голосеевском районах столицы приостановили движение электротранспорта, поскольку там отсутствует напряжение в контактной сети.

Обновлено 18:23

В Киеве приостановили движение трамваев № 1, 3 и троллейбусов № 1, 4, 5, 7, 8, 16,17, 19, 22к ,23, 26, 27, 30, 35, 41.

При этом трамваи № 11, 12, 14, 15, 16, 19 ездят до Подольского Депо.

Удары РФ по энергетике

Напомним, сегодня, 30 сентября, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев и область ракетами и дронами.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, основными целями врага были энергетические объекты. У части жителей столицы после атаки наблюдались проблемы с электроснабжением.

В свою очередь премьер Сергей Корецкий обратил внимание, что россияне возвращаются к массированным ударам по украинской энергетике. В ночь на 30 сентября прошла первая массированная атака на украинскую энергетику с прошлого отопительного сезона.