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У Києві запровадили екстрені відключення світла

17:46 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Іван Носальський
У Києві запровадили екстрені відключення світла Ілюстративне фото: у Києві почали відключати світло (Getty Images)
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У Києві енергетики змушені були застосувати екстрені відключення світла після російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії зазначили, що екстрені відключення запровадили за командою "Укренерго". Графіки відключень світла зараз не діють.

У ДТЕК пообіцяли, що у разі змін киян поінформують додатково.

Зазначимо, що до повідомлення про екстрені відключення у частини мешканців правого берега Києва зникло світло. Це сталося після російської атаки на столицю.

Киянам вже надходять повідомлення від ДТЕК, що електропостачання мають повернути після 21:00.

Оновлено 17:59

За даними "Київпастрансу", у Шевченківському та Голосіївському районах столиці призупинили рух електротранспорту, оскільки там відсутня напруга у контактній мережі.

Оновлено 18:23

У Києві призупинили рух трамваїв № 1, 3 та тролейбусів № 1, 4, 5, 7, 8, 16,17, 19, 22к, 23, 26, 27, 30, 35, 41.

При цьому трамваї № 11, 12, 14, 15, 16, 19 їздять до Подільського Депо.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, вночі російські окупанти вкотре атакували Київ і область ракетами та дронами.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, основними цілями ворога були енергетичні об'єкти. У частини жителів столиці після атаки спостерігалися проблеми з електропостачанням.

У свою чергу прем'єр Сергій Корецький звернув увагу, що росіяни повертаються до масованих ударів по українській енергетиці. У ніч на 30 вересня відбулася перша масована атака на українську енергетику з минулого опалювального сезону.

До речі, лише вчора, 29 вересня, у ЗМІ з'явилися чутки про те, що США хочуть організувати тристоронні переговори з Україною та Росією у жовтні. Ключовою темою обговорень має стати потенційне енергетичне перемир'я.

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Київ Війна в Україні Атака дронів Вимкнення світла
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