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Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве ввели экстренные отключения света

17:46 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Иван Носальский
В Киеве ввели экстренные отключения света Иллюстративное фото: в Киеве начали отключать свет (Getty Images)
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В Киеве энергетики были вынуждены применить экстренные отключения света после российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании отметили, что экстренные отключения ввели по команде "Укрэнерго". Графики отключений света сейчас не действуют.

В ДТЭК пообещали, что в случае изменений киевлян проинформируют дополнительно.

Отметим, что до сообщения об экстренных отключениях у части жителей правого берега Киева пропал свет. Это произошло после российской атаки на столицу.

Киевлянам уже приходят уведомления от ДТЭК, что электроснабжение должны вернуть после 21:00.

Обновлено 17:59

По данным "Киевпастранса", в Шевченковском и Голосеевском районах столицы приостановили движение электротранспорта, поскольку там отсутствует напряжение в контактной сети.

Обновлено 18:23

В Киеве приостановили движение трамваев № 1, 3 и троллейбусов № 1, 4, 5, 7, 8, 16,17, 19, 22к ,23, 26, 27, 30, 35, 41.

При этом трамваи № 11, 12, 14, 15, 16, 19 ездят до Подольского Депо.

Удары РФ по энергетике

Напомним, сегодня, 30 сентября, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев и область ракетами и дронами.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, основными целями врага были энергетические объекты. У части жителей столицы после атаки наблюдались проблемы с электроснабжением.

В свою очередь премьер Сергей Корецкий обратил внимание, что россияне возвращаются к массированным ударам по украинской энергетике. В ночь на 30 сентября прошла первая массированная атака на украинскую энергетику с прошлого отопительного сезона.

К слову, только вчера, 29 сентября, в СМИ появились слухи о том, что США хотят организовать трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в октябре. Ключевой темой обсуждений должно стать потенциальное энергетическое перемирие.

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