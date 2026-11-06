В Киеве предложили концепцию главной елки "Свет внутри": что известно

Для главной елки Киева была разработана новая рождественская концепция под названием "Свет внутри". Ее предложили городской администрации для рассмотрения, а результат ожидается в течение 10-15 дней.

Главная елка страны 2026/2027

Компания Folk Ukraine, которая много лет отвечает за праздничное оформление главной елки в Киеве, уже предложила городской администрации новую концепцию для этого года.

"Мы предложили администрации концепцию создания сдержанной, рождественской локации, которая бы дарила горожанам ощущение тепла, уюта и особого настроения. Конечно, с учетом реалий настоящего. Для оформления елки мы разработали тематическую концепцию - "Свет внутри", которую подали на рассмотрение для дальнейшей реализации", - рассказал Игорь Добруцкий.

Окончательное решение еще не приняли, поэтому организаторы пока не разглашают детали о цветах декора и формате локации. Результат рассмотрения должен стать известен через 10-15 дней.

Традиционно елку в Киеве устанавливают на Софиевской площади за деньги меценатов и зажигают 6 декабря в День св. Николая.