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В Киеве предложили концепцию главной елки "Свет внутри": что известно

12:58 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
В Киеве предложили концепцию главной елки "Свет внутри": что известно Какой может быть елка в Киеве в этом году (коллаж РБК-Украина)
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Для главной елки Киева была разработана новая рождественская концепция под названием "Свет внутри". Ее предложили городской администрации для рассмотрения, а результат ожидается в течение 10-15 дней.

Об этом РБК-Украина сообщил директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Главная елка страны 2026/2027

Компания Folk Ukraine, которая много лет отвечает за праздничное оформление главной елки в Киеве, уже предложила городской администрации новую концепцию для этого года.

"Мы предложили администрации концепцию создания сдержанной, рождественской локации, которая бы дарила горожанам ощущение тепла, уюта и особого настроения. Конечно, с учетом реалий настоящего. Для оформления елки мы разработали тематическую концепцию - "Свет внутри", которую подали на рассмотрение для дальнейшей реализации", - рассказал Игорь Добруцкий.

Окончательное решение еще не приняли, поэтому организаторы пока не разглашают детали о цветах декора и формате локации. Результат рассмотрения должен стать известен через 10-15 дней.

Традиционно елку в Киеве устанавливают на Софиевской площади за деньги меценатов и зажигают 6 декабря в День св. Николая.

Какой была елка в прошлом году

Напомним, что в 2025-м праздничное дерево в Киеве было белым с голубыми гирляндами. Белый цвет - символ жизни с чистого листа, а голубые гирлянды - чистое небо над страной.

На праздничной локации были фотозоны с сердечками, все желающие могли забрать их за донат на ВСУ. Новогодне-рождественские массовые мероприятия от КГГА не проводились в целях безопасности.

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