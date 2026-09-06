У Києві запрацювало нове оповіщення про повітряні загрози: що змінилося

Із 6:00 6 вересня в Києві запровадили оповіщення за видами повітряних загроз. Відтепер мешканці отримуватимуть повідомлення з конкретним видом і рівнем небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За рішенням уряду, мешканці Києва можуть отримувати повідомлення двох рівнів:
Якщо надходить сигнал "Відбій" - тут все залишається так само, він означає, що жодної з перелічених повітряних загроз для міста наразі немає.
Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє, а окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується.
Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить "Ракетна загроза", це означає, що актуальною стала вже ракетна загроза.
Наразі нове оповіщення впровадили в усіх районах Києва, окрім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах воно працює частково.
У КМДА пояснили, що на окремих територіях розрізнити види загроз поки технічно неможливо.
Тому там порядок звукового оповіщення залишається без змін: у разі будь-якої повітряної небезпеки лунає звичайний сигнал сирени - без розрізнення за видом загрози та без звукового "Відбою".
Нагадаємо, про поділ тривог на жовтий і червоний рівні стало відомо нещодавно. За словами прем'єра Сергія Корецького, наприкінці серпня росіяни почали активно запускати на Київ реактивні дрони, які складніше перехопити, тож у столиці щодня буває понад 10 повітряних тривог.
Згодом Володимир Зеленський анонсував нові правила реагування на тривоги по всій Україні.
Систему хочуть зробити географічно точнішою: тривога та обмеження мають діяти передусім у тих районах, де є реальна загроза, щоб водночас посилити захист людей і не зупиняти роботу економіки.