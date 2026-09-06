У Києві запрацювало нове оповіщення про повітряні загрози: що змінилося

Які тепер є рівні загрози

За рішенням уряду, мешканці Києва можуть отримувати повідомлення двох рівнів:

Жовтий рівень означає "дронову небезпеку"

Червоний рівень включає три типи повідомлень - "масована дронова загроза", "ракетна загроза" та "ракетно-дронова загроза".

Якщо надходить сигнал "Відбій" - тут все залишається так само, він означає, що жодної з перелічених повітряних загроз для міста наразі немає.

Як працює нова система

Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє, а окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується.

Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить "Ракетна загроза", це означає, що актуальною стала вже ракетна загроза.

Де система вже діє

Наразі нове оповіщення впровадили в усіх районах Києва, окрім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах воно працює частково.

У КМДА пояснили, що на окремих територіях розрізнити види загроз поки технічно неможливо.

Тому там порядок звукового оповіщення залишається без змін: у разі будь-якої повітряної небезпеки лунає звичайний сигнал сирени - без розрізнення за видом загрози та без звукового "Відбою".