В Киеве заработало новое оповещение о воздушных угрозах: что изменилось

С 6.00 6 сентября в Киеве ввели оповещения по видам воздушных угроз. Теперь жители будут получать сообщения с конкретным видом и уровнем опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
По решению правительства, жители Киева могут получать уведомления двух уровней:
Если поступает сигнал "Отбой" – здесь все остается так же, он означает, что ни одной из перечисленных воздушных угроз для города пока нет.
Каждое новое сообщение показывает актуальный на данный момент вид и уровень опасности. Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее, а отдельный "Отбой" между разными видами угроз не объявляется.
К примеру, если после сообщения "Дроновая опасность" поступает "Ракетная угроза", это означает, что актуальной стала уже ракетная угроза.
В настоящее время новое оповещение было введено во всех районах Киева, кроме Печерского. В Голосеевском и Святошинском районах оно работает частично.
В КГГА объяснили, что на отдельных территориях различить виды угроз пока технически невозможно.
Поэтому там порядок звукового оповещения остается без изменений: при любой воздушной опасности раздается обычный сигнал сирены - без различия по виду угрозы и без звукового "Отбоя".
Напомним, о разделении тревог на желтый и красный уровни стало известно недавно. По словам премьера Сергея Корецкого, в конце августа россияне начали активно запускать в Киев реактивные дроны, которые сложнее перехватить, так что в столице ежедневно бывает более 10 воздушных тревог.
Затем Владимир Зеленский анонсировал новые правила реагирования на тревоги по всей Украине.
Систему хотят сделать географически более точной: тревога и ограничения должны действовать, прежде всего, в тех районах, где есть реальная угроза, чтобы одновременно усилить защиту людей и не останавливать работу экономики.