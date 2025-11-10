У Києві заочно засудили ексзаступницю "міністра культури" окупованого Криму

Солом'янський районний суд міста Києва виніс заочний вирок громадянці України Ользі Буровій, визнавши її винною в колабораційній діяльності.

Бурова, яка обіймала посаду першого заступника так званого "міністра культури Республіки Крим" в окупаційній адміністрації РФ, засуджена до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах влади на 10 років.

Деталі справи

Згідно з матеріалами провадження, Бурова Ольга Василівна, уродженка станиці Зеленчукська Ставропольського краю РФ, але громадянка України, добровільно погодилася на призначення на посаду в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

11 травня 2023 року вона була призначена першим заступником "міністра культури Республіки Крим" на підставі розпорядження окупаційної влади.

Суд встановив, що дії Бурової кваліфікуються за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, пов'язана з зайняттям посади в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Розгляд справи відбувався в режимі спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачена переховується від органів слідства на окупованій території та не з'являлася на виклики суду.

Вирок суду

Докази провини Бурової включають протоколи огляду сайту "Міністерства культури Республіки Крим", копію розпорядження про її призначення, висновок експерта про ідентифікацію особи на фото, а також інші документи, які підтверджують її діяльність в незаконному органі.

Суд відхилив аргументи захисту про порушення права на захист, зазначивши, що обвинувачена мала адвоката, який був ознайомлений з матеріалами справи.

Строк відбування покарання рахуватиметься з моменту фактичного затримання Бурової.