В Киеве заочно осудили экс-заместительницу "министра культуры" оккупированного Крыма

Соломенский районный суд Киева вынес заочный приговор гражданке Украины Ольге Буровой, признав ее виновной в коллаборационной деятельности.

Бурова, занимавшая должность первого заместителя так называемого "министра культуры Республики Крым" в оккупационной администрации РФ, приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах власти на 10 лет.

Детали дела

Согласно материалам производства, Бурова Ольга Васильевна, уроженка станицы Зеленчукской Ставропольского края РФ, но гражданка Украины, добровольно согласилась на назначение на должность в незаконном органе власти на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

11 мая 2023 года она была назначена первым заместителем "министра культуры Республики Крым" на основании распоряжения оккупационных властей.

Суд установил, что действия Буровой квалифицируются по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, связанная с занятием должности в оккупационной администрации государства-агрессора.

Рассмотрение дела проходило в режиме специального судебного производства (in absentia), поскольку обвиняемая скрывается от органов следствия на оккупированной территории и не являлась на вызовы суда.

Приговор суда

Доказательства вины Буровой включают протоколы осмотра сайта "Министерства культуры Республики Крым", копию распоряжения о ее назначении, заключение эксперта об идентификации личности на фото, а также другие документы, подтверждающие его деятельность в незаконном органе.

Суд отклонил аргументы защиты о нарушении права на защиту, отметив, что обвиняемая имела адвоката, который был ознакомлен с материалами дела.

Срок отбывания наказания будет считаться с момента фактического задержания Буровой.