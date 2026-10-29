У Києві закриваються ресторани, кафе та книгарні: які заклади припинили роботу

Які заклади припинили роботу

''Квіткова мафія''

Мережа ''Квіткова мафія'' зачинила три з чотирьох закладів у Києві. Йдеться про локації на вулицях Софіївській, Шота Руставелі та Володимирській.

Працювати продовжує лише заклад на Подолі. Взимку його планують перетворити на ''Глінтвейню''.

BarOKO

Бар BarOKO на вулиці Софіївській, 4 завершив роботу. Про закриття команда повідомила в соціальних мережах, подякувавши відвідувачам за підтримку та спільні моменти.

26 вересня заклад провів фінальну вечірку зі знижкою 20% на все меню та алкоголь.

KREMÓVA

Кондитерська KREMÓVA на вулиці Басейній, 1/2 прийматиме гостей до 29 жовтня.

Водночас виробництво продовжить працювати. Улюблені десерти можна буде замовити з доставкою або забрати самостійно.

VATRA

Ресторан VATRA на вулиці Архітектора Городецького, 4Б тимчасово припинив приймати гостей і пішов на зимові канікули.

Команда планує відновити роботу навесні.

''Сушия''

Мережа ресторанів ''Сушия'' скорочує кількість закладів у торговельних центрах Києва.

У жовтні вже зачинилася локація в Ocean Plaza. До кінця року роботу можуть припинити ще чотири заклади мережі в інших торговельних центрах столиці.

''Міністерство чебуреків''

Заклад ''Міністерство чебуреків'' на Контрактовій площі, 2Б припинив роботу.

Водночас команда планує повернутися за цією адресою з новою концепцією. Інші локації мережі – на Бессарабці та в KFM – продовжують працювати.

''Зустріч''

Кафе ''Зустріч'' оголосило про закриття. Останні дні роботи закладу відбулися 27–28 вересня.

Команда подякувала гостям за підтримку та спільні спогади й запросила їх на фінальні дні роботи, присвячені бургерам і коктейлям, які стали візитівкою закладу.

MUSHLYA

У мережі MUSHLYA відбулися зміни одразу у двох локаціях.

Заклад на Русанівському бульварі, 1 остаточно припинив роботу. Ресторан на вулиці Хрещатик, 25 пішов на сезонні канікули до весни.

Oishi bā

Заклад Oishi bā оголосив про припинення роботи у звичному режимі з 18 липня.

Команда подякувала відвідувачам за підтримку та спільні спогади за вісім місяців роботи.

Ресторан ''Стрічка''

Ресторан української кухні ''Стрічка'' на Берестейському проспекті, 53 припинив роботу у вересні 2026 року.

Заклад відкрився влітку 2024 року та пропрацював близько двох років.

Чайна ''Хвилі''

Чайна ''Хвилі'' на вулиці Володимирській, 82 припинила роботу 28 серпня 2026 року.

Заклад відкрився на початку січня та пропонував гостям 54 різновиди китайського чаю.

Гастробар Tres

Гастробар Tres на вулиці Лисенка, 4 біля Золотих воріт закрився наприкінці серпня після 12 років роботи.

Команда вирішила зосередитися на розвитку ресторану Très Français на вулиці Костьольній.

Кафе 3b Cafe

Кафе 3b Cafe на вулиці Хорива, 23 на Подолі припинило роботу 16 серпня 2026 року.

Заклад працював із 2014 року та спеціалізувався на бургерах, стейках та інших стравах.

Винний бар Port

Винний бар Port у провулку Тараса Шевченка, 8-Б поблизу Майдану Незалежності припинив роботу влітку 2026 року.

Піцерія Pizza di Casa

Піцерія Pizza di Casa на бульварі Верховної Ради, 17 у Дарницькому районі закрилася на початку серпня.

Заклад працював із жовтня 2014 року.

Кафе ''Імбир''

Літературне кафе ''Імбир'' на вулиці Жилянській, 7, яке працювало понад 15 років, навесні оголосило про канікули до осені.

Однак зупинка роботи продовжилася на невизначений термін.

Книгарні Readeat

Книгарні Readeat у ЖК ''Комфорт'' на вулиці Березневій, 12 та Readeat Місто на вулиці Князів Острозьких, 5/2А припинили роботу раніше, ніж планувалося.

Спочатку закриття обох локацій передбачали у вересні. Однак через знищення складу внаслідок російської атаки команда була змушена достроково припинити роботу книгарень.

До закриття там планували провести фінальний розпродаж зі знижкою 35% на книжки, настільні ігри, пазли та інші товари. Проте через зміну обставин розпродаж також завершився раніше.

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