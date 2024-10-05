У Києві закривали на вхід дві станції метро: в чому причина

"Станції метро "Теремки" та "Іподром" тимчасово зачинені на вхід. Причина зміни руху поїздів "синій лінії" - технічна несправність рухомого складу. Фахівці вже працюють над усуненням та відновленням звичайного руху. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні о 15:53.



Місцеві Telegram канали пишуть, що між станціями "Теремки" та "Іподром" вже близько півгодини стоїть поїзд, у знаходяться якому люди.

Оновлено 16:15. В КМДА повідомили, що станції знову відкриті для пасажирів.