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У Києві закривали на вхід дві станції метро: в чому причина

Фото: позначка станції метро у Києві (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві тимчасово закрили на вхід станції метро "Теремки" та "Іподром". Причиною стала технічна несправність одного з поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Станції метро "Теремки" та "Іподром" тимчасово зачинені на вхід. Причина зміни руху поїздів "синій лінії" - технічна несправність рухомого складу. Фахівці вже працюють над усуненням та відновленням звичайного руху. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні о 15:53.

Місцеві Telegram канали пишуть, що між станціями "Теремки" та "Іподром" вже близько півгодини стоїть поїзд, у знаходяться якому люди.

Оновлено 16:15. В КМДА повідомили, що станції знову відкриті для пасажирів.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року в Києві сталися підтоплення станцій на синій гілці метрополітену. З цієї причини між станціями "Деміївська" і "Теремки" було припинено рух поїздів і розпочалися ремонтні роботи.

Через більш ніж пів року, у четвер, 12 вересня 2024 року, повноцінний рух поїздів синьою лінією гілки метро було відновлено.

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