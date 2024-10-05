В Киеве закрывали на вход две станции метро: в чем причина

"Станции метро "Теремки" и "Ипподром" временно закрыты на вход. Причина смены движения поездов "синей линии" - техническая неисправность подвижного состава. Специалисты уже работают над устранением и восстановлением обычного движения. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении в 15:53.



Местные Telegram каналы пишут, что между станциями Теремки и Ипподром уже около получаса стоит поезд, в котором находятся люди.

Обновлено 16:15. В КГГА сообщили, что станции снова открыты для пассажиров.