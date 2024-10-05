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В Киеве закрывали на вход две станции метро: в чем причина

Фото: отметка станции метро в Киеве (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве временно закрыли на вход станции метро "Теремки" и "Ипподром". Причиной стала техническая неисправность одного из поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Станции метро "Теремки" и "Ипподром" временно закрыты на вход. Причина смены движения поездов "синей линии" - техническая неисправность подвижного состава. Специалисты уже работают над устранением и восстановлением обычного движения. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении в 15:53.

Местные Telegram каналы пишут, что между станциями Теремки и Ипподром уже около получаса стоит поезд, в котором находятся люди.

Обновлено 16:15. В КГГА сообщили, что станции снова открыты для пассажиров.

Напомним, что в декабре 2023 года в Киеве случились подтопления станций на синей ветке метрополитена. По этой причине между станциями "Демеевская" и "Теремки" было прекращено движение поездов и начались ремонтные работы.

Спустя более чем полгода, в четверг, 12 сентября 2024 года, полноценное движение поездов по синей линии ветки метро было возобновлено.

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КиевМетро