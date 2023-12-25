В Киеве призывают вакцинировать детей для предотвращения вспышки кори

В Киеве существует реальная опасность повторения эпидемии кори, подобной той, которая была в 2018 году. Поэтому необходимо вакцинировать детей, для предупреждения вспышки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург .

"Именно сейчас мы должны сделать все необходимое, чтобы предотвратить вспышку кори, подобную той, что произошла в стране в 2018 году", - говорится в заявлении.

Она отметила, что сейчас существует реальная опасность повторения эпидемии, ведь по наблюдениям инфекционистов корь имеет циклический характер, и массовые заболевания происходят обычно каждые 5-6 лет.

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости корью в соседних странах. Так, по данным Национального портала по иммунизации, в Румынии объявлена эпидемия кори.

Жителей Киева призывают вакцинироваться

Она отметила, что вакцинация и сегодня остается единственным действенным средством защиты от многих инфекционных заболеваний, среди которых и корь. К тому же корь - одна из самых заразных болезней в мире.

Из 10 невакцинированных людей, которые проконтактировали с больным, 9 заболеют. Поэтому от уровня иммунизации напрямую зависит, быть или не быть эпидемии в стране.

"Должны понимать, что причиной вспышек кори являются невакцинированные дети. Заболевание начинается именно с них, а уже потом переходит к взрослым. Поэтому обращаюсь прежде всего к родителям. Просто сейчас свяжитесь с педиатром или семейным врачом, чтобы убедиться, вакцинирован ли ваш ребенок", - сказала Гинзбург.

Главный фокус - на детях

На сегодня Киев обеспечен действенной качественной вакциной, которая хранится по правилам с соблюдением всех требований к холодовой цепи. Прививки по календарю бесплатные. Специального скрининга накануне вакцинации делать не нужно.

Если ребенок имеет хроническое заболевание, это является не запретом, а прямым показанием к вакцинации, ведь именно такие дети являются группой особого риска тяжелого течения болезни. Что касается взрослых, то те, кто не уверен, был ли вакцинирован, могут сдать специальный анализ крови, а затем посоветоваться с врачом о необходимости вакцинации.

"Но главный фокус внимания - на детях. Обращаюсь к родителям, воспитателям, учителям - возьмите этот вопрос на особый контроль. Корь - очень опасное заболевание. Опасное прежде всего осложнениями и летальностью. Привитые дети с очень большой вероятностью не заболеют, а если это и произойдет - перенесут болезнь в легкой форме без последствий для здоровья и дальнейшей жизни", - отметила Гинзбург.

По ее словам, необходимо сделать лишь два шага - консультация с врачом и своевременная вакцинация - гарантируют безопасность ребенка, близких и окружающих.

Вспышка кори в 2018 году

По данным на август 2018 года количество больных корью в Украине превышает 28 000 человек. Это значение превосходило количество больных корью во всем Европейском союзе и США вместе взятых за тот же период времени.

Уже 2 мая 2018 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США присвоили поездкам на Украину 1-й уровень опасности, а посольство США в Киеве опубликовало на своем сайте предупреждение об эпидемии кори для американских граждан, посещающих Украину. По данным на декабрь 2018 года заболеваемость корью в Украине продолжала расти, причем чаще всего корью поражались дети от пяти до девяти лет.

В Минздраве Украины заявили, что в течение 2018 года более 54 тысяч украинцев заболели корью.