UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

В Києві загорівся будинок після атаки дронів: на місце прямують екстрені служби

00:05 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС на виклику (ДСНС України)

Росія 15 жовтня атакувала Київ, внаслідок чого спалахнув приватний будинок. НП сталася у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

З'ясувалось, що уламки дрона впали на подвір'я приватної садиби.

"Пожежа на першому поверсі приватного житлового будинку.
Екстрені служби прямують на місце", - написав мер.

Повітряні Сили після 22:00 повідомили, що реактивні дрони спостерігались у столиці на території Нивок, у Солом'янському районі, на Мінському масиві, а згодом попрямували до центру міста - на Печерськ.

Також рух БпЛА був зафіксований у передмісті - у Жулянах та в Боярці.

Кличко також повідомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці. Зокрема - в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

Це сталось через пошкодження енергообʼєктів у Київській області.
Фахівці перемикали живлення на водопровідних станціях.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня ворог влучив по об’єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині. У кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.

Напередодні у Голосіївському районі Києва внаслідок атаки балістикою загинула людина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївПожежаАтака дронів